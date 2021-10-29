Сертификат номиналом 1 622 709 рублей получат дети-сироты в Калининградской области

Калининград, 29 октября. Альтернативной мерой социальной поддержки могут воспользоваться дети-сироты Калининградской области. Теперь они имеют право не ждать квартиру от государства, а приобрести жилье самостоятельно, воспользовавшись сертификатом номиналом в 1 622 709 рублей. В правительстве региона подчеркивают, что это альтернативная мера, а не обязательная.

«Принимая во внимание, что выдача жилищных сертификатов оказалась востребованной мерой, в октябре этого года принято решение о выделении дополнительного финансирования на выдачу жилищных сертификатов в размере 100 миллионов рублей», — рассказал пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Всего на приобретение благоустроенных жилых помещений и выдачу сертификатов для детей-сирот в бюджете региона предусмотрено 328 миллионов 494 тысячи рублей, в консолидированном бюджете еще больше — 427 417 000 рублей.

Срок действия сертификата составляет три года. Льгота начала действовать с апреля. Заявляющиеся на нее граждане должны быть старше 23 лет и не отбывать наказание в местах лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцев в трудной жизненной ситуации поддержат выплатами от 12 до 250 тыс. руб. Они имеют возможность заключить социальный контакт с целью улучшения своего материального положения.