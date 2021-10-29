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Калининградцев в трудной жизненной ситуации поддержат выплатами от 12 до 250 тыс. руб.
Общество
Калининградцев в трудной жизненной ситуации поддержат выплатами от 12 до 250 тыс. руб.
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Калининград, 29 октября. Жителей региона, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поддержат посредством заключения социального контракта. Таким образом можно получить выплату в размере от 12 до 250 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе местного правительства. 

 «В 2021 году в регионе планируется оказать государственную социальную помощь на основании социального контракта 2 715 малообеспеченным семьям, на сегодняшний день заключено 2 229 социальных контрактов (81,7%)», — рассказывает пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. 

Социальный контракт заключается, к примеру, на поиск работы, тогда выплата составит 12 563 рубля ежемесячно. На организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятости, возможно получить 250 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства выделяется 100 тысяч. Другие мероприятия, предполагающие преодоление трудной жизненной ситуации гражданами, финансируются ежемесячной выплатой в 12 563 рубля. 

В 2021 году планируется реализовать 2500 социальных контрактов. Обеспечение региональной программы составляет 265 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что волгоградцы активно пользуются этой мерой поддержки. Чаще всего они хотят стать предпринимателями.

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россия калининград калининградская область
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