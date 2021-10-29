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Выплата в 300 тыс. рублей за первого ребенка в Калининграде станет больше на 45 тыс.

  /   Обновлено: 29 октября 2021 17:02
Общество
Выплата в 300 тыс. рублей за первого ребенка в Калининграде станет больше на 45 тыс.
unsplash.com  /  Guillaume de Germain

Калининград, 29 октября. Единоразовая выплата за первого ребенка, введенная по поручению губернатора Антона Алиханова в 2020 году, будет проиндексирована и увеличена на 45 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области. 

«Разработан проект постановления, предусматривающий увеличение с 1 января 2022 года размера единоразовой выплаты до 345 тыс. рублей (на 15%), в том числе семьям, не обратившимся за реализацией средств сертификата до 1 января 2022 года», — сообщает пресс-секретарь правительства региона Дмитрий Лысков. 

Оставшуюся часть суммы средств на единоразовую выплату пересчитают с увеличенным коэффициентом в 1,5. В бюджете региона на эти цели заложено 151 млн рублей. Льготой уже воспользовалась 551 молодая женщина, всего свои сертификаты получило 868 человек. 

«Хорошо, что я не обналичила сертификат, это же как инвестиции, пол года и денег уже немножко побольше», — рассказала корреспонденту ФАН молодая мама Елена Ш. 

Деньги положены родившим первого ребенка во время обучения на очной или очно-заочной форме, а также горожанкам, закончившим ВУЗ или школу не больше трех лет назад. Обратиться за поддержкой молодая мама может до исполнения ребенку возраста одного года. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области выплаты на первого ребенка хотят уменьшить. Граждан хотят стимулировать с помощью увеличенных пособий на третьего малыша. 

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Все новости / Общество / Выплата в 300 тыс. рублей за первого ребенка в Калининграде станет больше на 45 тыс.
россия калининград калининградская область
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