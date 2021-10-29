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Калининградская область вошла в десятку регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19
Общество
Калининградская область вошла в десятку регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Калининград, 29 октября. Регион вошел в десятку лидеров по среднесуточному числу заболевших COVID-19. Об этом сообщает главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. 

«По количеству случаев за сутки на 100 000 населения мы находимся где-то на 12–14-м месте. Но среднесуточный прирост числа заболевших у нас значительный, на уровне 0,6%. Это выраженный прирост, мы находимся в десятке регионов с наибольшим среднесуточным приростом числа заболевших в РФ», — рассказала она. 

Врач подчеркивает, что жесткие ограничения в Калининграде вводятся с целью недопущения коллапса системы здравоохранения. За последние сутки был зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции, число ее летальных исходов достигло 865. 

«Я в локдаун лучше посижу дома. Думал на море съездить с женой, но стало вообще неудобно, электрички ходят только в 6 утра и 19 вечера. Посмотрим «Игру в кальмара», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Виталий В.

В Калининградской области привито 408 303 человека, полностью завершена иммунизация у 363 472. Развернуто 2 448 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 29 лечебных учреждениях, из них 119 — с ИВЛ. Занято 2 126 коек, из них 87 — с ИВЛ.

Ранее ФАН сообщал, что заразившиеся коронавирусом люди могут получить осложнение в виде проблем с роговицей глаза. Это выяснили британские ученые. 

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