Мать четырех детей вынуждена снимать жилье из-за разрушения дома под Калининградом

Калининград, 29 октября. Многодетная семья из города Советска в Калининградской области вынуждена покинуть собственную квартиру из-за сырости и начать снимать жилье. Об этом корреспонденту ФАН рассказала мать четырех детей Елена М. Выяснилось, что ее управляющая компания уже давно якобы не отвечает за состояние дома, хоть и получает регулярные платежи. Здание находится на самоуправлении, но жильцы об этом ничего не знают.

«Заливает все восемь квартир с текущей крыши, а первый этаж еще сыреет снизу, что приводит к возникновению плесени и высокой влажности в доме, которая не падает ниже 86%. Течет крыша, отсутствуют желоба, разбита отмостка», — говорит Елена М. корреспонденту ФАН.

vk.com / Елена М.

Она сообщает, что ее дети не могут проживать в таких условиях. Ребята рискуют подхватить туберкулез или какое-либо другое опасное заболевания. Корреспонденту ФАН Елена М. рассказала, что от УК ждала проведения хотя бы элементарных работ, но коммунальщики на ее просьбы не отреагировали, как и других жильцов.

«Мы приобрели жилье 2019 году, платежки поступали от УК «Жилсервис», других на содержание и ремонт общего имущества не было. О том, что дом находится на самоуправлении, не знал никто. Все утверждают, что слышат об этом в первый раз, уверяют, что собрание не проводилось, председателя не выбирали. С «Фондом капремонта» я веду переписку. В первом письме на мое обращение ответили, что ремонт планируется на 2023–2026 годы, и указали на долг по дому в размере 11000 рублей. На второе заявили, что уточняют информацию», — говорит корреспонденту ФАН жительница Советска Елена М.

vk.com / Елена М.

Она находится в бедственном положении. Квартиру в Советске ее семья взяла ипотеку, а дышать в ней теперь невозможно. Новый ремонт гниет вместе со всем, что находится внутри. Крыша в доме пришла в негодность не за один день, а УК не выполняла даже самые простые работы.

«Надежды на УК мы возлагали самые элементарные — простейшая косметика в подъезде, ремонт отмостки. В пяти из восьми квартир живут пенсионеры, которые на протяжении всего времени содержали дом своими силами. Оплата УК незначительная, 330 рублей. Жилье в нашем городе дорогое. Снять двухкомнатную квартиру, обойдется не менее 12000 рублей. Я в декрете, работает только муж, сумма для нас большая, плюс ипотека. Да и с таким количеством детей сдавать не сильно хотят», — говорит корреспонденту ФАН жительница Советска Елена М.

vk.com / Елена М.

Она сообщила, что приобретала пригодное для проживание жилье, но крыша не выдержала пришедшего в регион урагана и была практически разрушена. Жители рискуют просто не дождаться капитального ремонта, а ведь они вносили платежи.

«Когда мы покупали, состояние было удовлетворительное, потом несколько ураганов добило крышу. Соседи с других сторон совместно борются с проблемой, а живущие над нами закрыли гниющую комнату и живут в двух других, еще и срывают пленку, которую мы постелили на чердаке, потому что вода капает на нее», — говорит многодетная мать Елена М.

vk.com / Елена М.

В МУП дома «Жилсервис» заявляют, что здание по адресу ул. Гастелло, 2А получили в управление от другой компании. Было сделано обследование, согласно которому он признан нуждающимся в капитальном ремонте, а эти работы в ведении УК уже не находятся. Ждать перемен многодетной матери и ее семье придется от двух до пяти лет, хотя здание разрушается каждый день. К началу капремонта оно рискует стать свалкой бетона и мебели.

«Можете подойти и ознакомиться с договором оказания услуг и с актом, который был составлен при переходе Вашего дома к нам из другой УК, в котором описаны все проблемы дома и сделано заключение о необходимости капитального ремонта, что, к сожалению, относится не к нашей компетенции», — говорят в МУП «Жилсервис».

В управляющей компании также заявляют, что провели служебную проверку и не нашли обращений от жильцов. Елена М. же демонстрирует фотографии своих и прикрепляет квитанции, в которых видно, что она оплачивает содержание общего имущества.

Ранее ФАН сообщал, что многодетная мать-одиночка из Калининграда живет в муниципальном бараке без туалета. В помещение нельзя втиснуть даже лишний стол.