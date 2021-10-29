Жители Балтийска рисковали жизнями ради спасения заточенных в доме после взрыва людей

В соцсетях публикуют фотографии героев, которые помогли спасти людей во время пожара после взрыва бытового газа в Балтийске (Калининградская область). Местные жители считают, что их имена должны знать все.

«Героев нужно знать в лицо! Люди, которые спасали жителей в Балтийске. Вчера в жилом доме в Балтийске прогремел взрыв. Богдан и Юрий П., первое и второе фото. Одни из тех мужчин, кто сегодня спасал детей. Ваши родители могут вами гордиться! Раджаб Р., военнослужащий морской пехоты, также помогал людям, вчера при пожаре спустил на руках бабушку с четвертого этажа», — сказано в одном из местных пабликов.

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Корреспонденту ФАН удалось связаться с Юрием В., который в день взрыва находился неподалеку и тоже не остался в стороне. Он помог эвакуироваться зовущей на помощь пожилой женщине. Она не могла выбраться из квартиры через дверь.

«Я живу в доме №22 — напротив того, где взрыв произошел. В тот день я встретил дочь из школы, мы пришли домой, а через минут 30 прогремело и дом тряхнуло. Я сказал дочери оставаться в квартире, а сам побежал на улицу. Выбежал из подъезда, увидел, что в окне первого этажа бабушка из окна зовет на помощь, а из окна дым валит. Я подбежал и помог ей выбраться из окна, потом начали прохожие помогать ловить на одеяло двух детей, после приехало МЧС, и мы уже поставили лестницу и начали эвакуировать других людей с третьего и четвертого этажа. Я рад, что обошлось без жертв. Думаю, на моем месте так же, не раздумывая, любой гражданин мог оказать помощь. В любой ситуации нужно оставаться человеком», — рассказал корреспонденту ФАН Юрий В.

Во время взрыва Юрий В. не почувствовал страха, хоть и подумал, что газ мог взорваться в его доме. Осознав, что это не так, он тут же отправился помогать соседям.

«Испугалась моя дочь, я в этот момент был в гостиной, а она прибежала ко мне из своей комнаты и спросила, что это было. А я не из пугливых, я военнослужащий. Единственное, что я в этот момент подумал, не в нашем ли доме взрыв, учитывая, что накануне по новостям про Набережные Челны показывали. Там тоже газ рванул, только на пятом этаже», — говорит Юрий В. корреспонденту ФАН.

Предупреждать возникновение подобных ситуаций, по словам жителя Балтийска, должны газовые службы, ведь обязанность за обслуживание оборудования лежит именно на них. Пострадавшие от взрыва горожане пытаются оправиться от произошедшего. Расположенные поблизости от них строительные магазины предлагают им скидки при предъявлении данных о прописке.

Ранее ФАН сообщал, что жильцы взорвавшегося дома в Балтийске не получили серьезных травм. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, прибывший на место ЧП.