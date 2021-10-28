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Адвокат Сушкевич рассказал об условиях содержания в СИЗО врача из Калиниграда
Общество
Адвокат Сушкевич рассказал об условиях содержания в СИЗО врача из Калиниграда
facebook.com  /  Элина Сушкевич

Калининград, 28 октября. Адвокат заключенного под стражу врача-неонатолога из Калининграда, которого обвиняют в преднамеренном убийстве младенца весом в 700 грамм, рассказал о условиях содержания своей подзащитной в СИЗО. Медик останется в тюрьме до 3 января, убедить суд принять какое-либо другое решение не удалось. Во время первого рассмотрения дела Сушкевич находилась под домашним арестом, и присяжные ее оправдали. 

Андрей Золотухин утверждает, что врач-неонатолог не только не падает духом, но и сумела найти общий язык с сокамерницами. Ее жизни ничто не угрожает, хоть она живет по соседству с обвиняемыми в особо тяжких преступлениях гражданами.

«Она находится в камере на 20 с чем-то человек, которая рассчитана на 30. Нормальные, комфортные условия в принципе. Чем больше камера, тем лучше. В Следственном изоляторе  сейчас есть и душ, и телевизор, и холодильник. Побольше пространства, потому что стены немножко поддавливают. В этом месте у человека нет ощущения, что он находится в тюрьме. Это немножко проще, чем если ты будешь находиться в камере на четырех человек», — рассказал адвокат Элины Сушкевич Андрей Золотухин корреспонденту ФАН. 

Золотухин отметил, что врач-неонатолог из Калининграда сидит вместе с остальными обвиняемыми. Каких-либо проблем у нее не возникает, сокамерницы относятся к ней хорошо. 

«Там находятся люди, которых обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Это и причинение телесных повреждений, убийства, незаконный сбыт наркотиков. Все достаточно дружелюбно, никаких нет ссор, конфликтов. Все спокойно», — рассказал адвокат Андрей Золотухин корреспонденту ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что в защиту калининградского врача Элины Сушкевич выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он заявил о готовности отправиться в тюрьму за нее. 

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