Леонид Рошаль выступил в защиту калининградского врача Элины Сушкевич

Калининград, 28 октября. Леонид Рошаль на VIII национальном съезде медицинской палаты высказался о деле обвиненных в убийстве младенца врачей из Калининграда. Неонатолога Элину Сушкевич и главврача местного роддома №4 заключили под стражу, поместив в СИЗО после слушания в Московском областном суде.

В отношении калининградских медиков суд присяжных в Калининграде вынес оправдательный приговор. Прокуратура подала апелляцию на это решение, и врачей посадили в тюрьму.

«Мы считаем, что это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Мы полагаем, что заключение под стражу врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу», — высказался президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

По его мнению, врачей намерены засудить. Рошаль заявляет о своем намерении продолжать защищать неонатолога Элину Сушкевич.

«Я предлагаю: отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за нее!» — говорит Леонид Рошаль.

Сейчас Элина Сушкевич находится в Следственном изоляторе. Вместе с ней сидят еще 20 обвиняемых тяжких преступлениях женщин. Врач намерена бороться за свою судьбу и на условия содержания не жалуется. По словам адвоката, она не ощущает себя заключенной, поскольку вокруг нее находится много людей, а ей самой доступен душ, телевизор и другие бытовые блага.

«Она была разочарована решением апелляционного суда, отчасти может быть и подавлена, но свой боевой дух она не теряет. По-прежнему намерена дальше бороться и отстаивать свою правоту, свою невиновность. Никаких панических настроений. Она абсолютно спокойна, уравновешена и готова биться дальше», — рассказал корреспонденту ФАН адвокат Андрей Золотухин.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура подала апелляцию по делу калининградского врача Элины Сушкевич. Ей вменяется преднамеренное убийство новорожденного младенца с критически маленькой массой тела — 700 граммов.