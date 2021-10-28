Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 14:01
14:01
Спорт
Российская гимнастка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
14:01
Политика
Публицист Чаусов: В чем смысл полетов бомбардировщиков США над Балтикой и Черным морем
14:01
Пресс-центр
Блогер BadComedian высоко оценил идею перезапустить сериал о Зене
13:59
Общество
Андрей Федорцов произнес трогательную речь на церемонии прощания с Александром Рогожкиным
13:59
Весь мир
США и Бахрейн впервые провели учения с использованием беспилотных кораблей
13:58
Экономика
Политик Онищенко считает запрет на ввоз в РФ турецких мандаринов только первым шагом
13:58
Весь мир
Правительство ЦАР активизировало усилия по возвращению беженцев из ДРК
13:55
Общество
Жена хабаровского губернатора Михаила Дегтярева стала телеведущей регионального канала
13:49
Общество
Актер Стругачев на похоронах Рогожкина поблагодарил режиссера за свою карьеру
13:46
Общество
Эфир: Может ли обязательная вакцинация спасти от тотального локдауна
Все новости

Интерпол в Калининграде задержал похищенные в странах Евросоюза грузовики

Общество
Интерпол в Калининграде задержал похищенные в странах Евросоюза грузовики
mvdmedia.ru  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 28 октября. Сотрудники Интерпола в регионе и совместно с МРЭО ГИБДД обнаружили два седельных тягача, огромные грузовики, числившиеся в международном розыске около трех лет. Транспорт был угнан с территории автопарков Польши и Германии, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. Их пытались поставить на регистрационный учет, но это не удалось.

Полиция установила, что номера дорогостоящих автомобилей были изменены. Раньше они принадлежали предпринимателям стран Евросоюза. Транспортные средства попали на территорию России с измененными VIN-номерами.

«По информации зарубежных коллег, 2 единицы тяжелого грузового транспорта были похищены с автопарков Польши и Германии в 2018 году. И хотя из Евросоюза в Россию тягачи попали с уже измененными VIN-номерами, поставить их на регистрационный учет не удалось. Благодаря сотрудникам Интерпола двух стран, изъятый, дорогостоящий транспорт, передан его законным владельцам», — рассказала о подробностях операции начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Сотрудники регионального Интерпола организовали обмен с с иностранными правоохранительными органами. Грузовики вернулись к законным владельцам. 

Ранее ФАН сообщал, что МВД Ливии планирует расширить сотрудничество с Интерполом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Интерпол в Калининграде задержал похищенные в странах Евросоюза грузовики
россия калининград калининградская область
Комментировать