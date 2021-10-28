Интерпол в Калининграде задержал похищенные в странах Евросоюза грузовики

Калининград, 28 октября. Сотрудники Интерпола в регионе и совместно с МРЭО ГИБДД обнаружили два седельных тягача, огромные грузовики, числившиеся в международном розыске около трех лет. Транспорт был угнан с территории автопарков Польши и Германии, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. Их пытались поставить на регистрационный учет, но это не удалось.

Полиция установила, что номера дорогостоящих автомобилей были изменены. Раньше они принадлежали предпринимателям стран Евросоюза. Транспортные средства попали на территорию России с измененными VIN-номерами.

«По информации зарубежных коллег, 2 единицы тяжелого грузового транспорта были похищены с автопарков Польши и Германии в 2018 году. И хотя из Евросоюза в Россию тягачи попали с уже измененными VIN-номерами, поставить их на регистрационный учет не удалось. Благодаря сотрудникам Интерпола двух стран, изъятый, дорогостоящий транспорт, передан его законным владельцам», — рассказала о подробностях операции начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Сотрудники регионального Интерпола организовали обмен с с иностранными правоохранительными органами. Грузовики вернулись к законным владельцам.

Ранее ФАН сообщал, что МВД Ливии планирует расширить сотрудничество с Интерполом. Об этом сообщается на сайте ведомства.