«Нам не нужна свалка под окнами»: жители Калининграда выступили против установки контейнеров

Калининград, 26 октября. Жители дома 28 на улице Согласия не дали подрядчику установить мусорные контейнеры под своими окнами. Калининградцы не понимают, почему площадку для сбора бытовых отходов решено со старого места перенести в не менее заметное, поставить баки в восьми метрах от жилого здания, в месте, где совсем недавно были высажены молодые деревья. С мусорной проблемой борется более 20 человек.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Установка контейнеров у дома на улице Согласия может повлечь за собой возникновение серьезных санитарных и социальных проблем. Мимо ездят водители и велосипедисты, и чаще всего их путь лежит к крупнейшему в регионе спортивному комплексу «Янтарный». Жители уверены: всем им придется преодолевать горы бытовых отходов, который окружающие привыкли выбрасывать в привычном месте.

«Это наши дети, это наше здоровье. Появятся мухи, крысы, запах зловонный обязательно будет. У нас же здесь живут малыши наши в колясочках, мы сами, взрослые. Вы сюда к нам, возможно, пойдете к нам в «Янтарный» на концерт, будете машину оставлять, и где ее оставить? Ну как так можно? Во-первых, нормы не соблюдены. Мы не против мусорки, совершенно нет, но пусть она будет между магазином и домом, а у нас прямо окна выходят», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Галина В.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Горожан волнует судьба маленьких детей, которые не боятся крыс, играют с ними и даже убивают. Мусорные контейнеры перенесут с привычного места, и опасные животные расплодятся. К тому же у баков любят выпивать лица без определенного места жительства, они ищут там приличные вещи и продукты питания.

«Дочка у меня выходит на балкон, я ей скажу: «Играй, Риточка, смотри, как крыски бегают». Чайки разносят мусор. Они его вытаскивают и растаскивают. Потом к нам приносят из других домов, если по пути. Выезжают на Окружную, и оно все здесь у нас будет. А у нас зелено, прогулочная зона. К слову, пример про крыс. Сама наблюдала, как во дворе бежит, дети бегают за ней маленькие, убивают ее, выкапывают ямку и хоронят ее. Крысы будут носиться, я вам точно говорю, бездомные перекочуют к нам», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия Е.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Жители дома на улице Согласия уверены — устанавливать баки под окнами жилых домов нельзя, поскольку это противоречит закону. Они намерены не дать подрядчику организовать контейнерную площадку вблизи прогулочной и велосипедной зон.

«Дело в том, что по новому СНИПу 2021 года, мы открыли их тоже, там восемь метров от дома, но от торца, и эти ящики не должны быть вблизи наших окон! А так от 20 метров норма. Мы сегодня замеряли. И газон они испортили... У нас велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, и что это, люди будут гулять мимо этих свалок?» — высказалась местная жительница Галина В.

ФАН / Лилия Щеблыкина

Вместе с другими жильцами она выразила несогласие с действиями подрядчика, а его представитель просто решил обратиться в полицию. При этом он уже успел вырыть свежие ямы рядом с молодыми деревьями. Корреспондент ФАН выяснил, что за это ответственна организация под названием «Интербан», нанятая МКУ «Калининградской службой заказчика».

«Мы по муниципальному контракту производим обустройство площадок под контейнерные баки. Нам нужно понимать, мы выиграли государственный контракт, являемся исполнителями, нам нужно продолжать работу. Граждане мешают ее делать, поэтому мы пытаемся и с гражданами, с властями вопрос урегулировать, чтобы власти нам дали какой-то ответ, продолжаем мы работу или приостанавливаем ее. Пока ничего четкого не сказали», — рассказал корреспонденту ФАН представитель подрядной организации «Интербан» Андрей Печерский.

ФАН / Лилия Щеблыкина

К слову, не так давно у спортивного комплекса «Янтарный» была высажена аллея в честь 75-летия образования Калининградской области. Эти действия предпринимались в рамках проекта «Зеленый каркас». Район «Сельма» активно озеленяют, на это выделяются средства из городского бюджета, поскольку он быстро застраивается. Новые деревья посадили и у дома 28 на улице Согласия, но разлагающиеся помои скорее всего не дадут им ни окрепнуть, ни расцвести. В 20 метрах от этого места есть благоустроенная контейнерная площадка, куда легко можно было бы сносить мусор, в том числе в рамках проекта по раздельному сбору, но поставить баки там представители подрядной организации по всей видимости не смогут ввиду отсутствия соответствующего распоряжения.

Ранее ФАН сообщал, что администрация Калининграда выдала грант на реализацию программы по раздельному сбору мусора местному предпринимателю Ольгу Паукову. Он получил сумму в размере 5,4 млн рублей.