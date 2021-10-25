Власти Калининградской области ввели нерабочие дни вслед за другими регионами России

Калининград, 25 октября. Власти Калининградской области приняли решение ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

В Калининградской области введены нерабочие дни в связи с непростой эпидситуацией в регионе. В этот период также будут действовать дополнительные эпидемические ограничения. Об этом сообщили власти.

Так, контакты между людьми будут сведены к минимуму с целью разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе. С 28 октября по 7 ноября останавливается работа предприятий и организаций, которые не обеспечивают функционирование инфраструктуры. Также в общепит и торговые центры перестанут пускать людей.

Ранее сообщалось, что власти Республики Чувашия объявили период нерабочих дней с 26 октября по 7 ноября в девяти муниципалитетах, где складывается наиболее напряженная ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский и другие районы.