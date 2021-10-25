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Калининградец Алексей Беккер стал чемпионом России по бодибилдингу
Общество
Калининградец Алексей Беккер стал чемпионом России по бодибилдингу
getbigtv  /  Александр Чепурняк

Калининград, 25 октября. Местный житель Алексей Беккер стал шестикратным чемпионом России по бодибилдингу. Об этом он сообщает в Facebook.

«Медаль за первое место в категории мужчины «Бодибилдинг до 80 кг». После трехлетнего перерыва получилось достойно вернуться. Потрачено много сил и эмоций. Есть цель двигаться вперед!» — рассказал калининградец поклонникам. 

Теперь Алексей Беккер будет представлять Россию на чемпионате мира в испанском городе Санта-Сусанна. Новые соревнования должны пройти уже через неделю. Друзья уже гордятся им. 

«У меня есть запись с онлайн-трансляции, где я радуюсь и ору «Ура, Леша первый!». Победа в чемпионате — та, которая непременно должна была состояться!» — сказала корреспонденту ФАН поклонница спортсмена Яна П. 

Ранее ФАН сообщал, что спортсменка из Калининграда стала вице-чемпионкой России по смешанным единоборствам. Почти 200 борцов соперничали с ней на спортивно-развлекательном комплексе «Арена» в столице Кузбасса.

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