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Деятельность ряда предприятий предложили приостановить в Роспотребнадзоре Калининграда
Общество
Деятельность ряда предприятий предложили приостановить в Роспотребнадзоре Калининграда
39.rospotrebnadzor.ru  /  Управление Роспотребнадзора по Калининградской области

Калининград, 25 октября. Деятельность ряда предприятий в регионе предложили ограничить с целью уменьшения контактов населения. Об этом сообщает руководитель калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура. По ее словам, коронавирусная инфекция стала настолько агрессивной, что один заражает семерых. 

«Мы предложили ряду организаций и предприятий приостановить их деятельность. Перевести деятельность тех предприятий, где это возможно, в дистанционный режим, общепит — только на вынос», — рассказала Бабура.

Согласно оценке специалиста, эпидемиологическая ситуация в Калининградской области крайне неблагополучная. Скоро должно выйти новое постановление оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, в котором детально расскажут о новых ограничениях. В Роспотребнадзоре считают, что они должны быть жесткими.

«Мы требуем от правительства Калининградской области принятия соответствующих решений, которые позволят нам не просто не свалиться в яму, а значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. В иных случаях мы получим коллапс», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

Согласно последним данным, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась сначала на 15%, а потом на 30%. Число летальных исходов заболевания коронавирусом увеличилось до 848. За последние сутки было зарегистрировано 367 новых случаев. 

Ранее ФАН сообщал, что непривитых от COVID-19 перестанут пускать в рестораны и фитнес-центры в Калининграде. Ограничения начнут действовать с 1 ноября.

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