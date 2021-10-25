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Жительница Калининграда откусила женщине ухо во время драки в ночном клубе
Происшествия
Жительница Калининграда откусила женщине ухо во время драки в ночном клубе
pixabay.com  / 

Калининград, 25 октября. Росгвардейцы задержали местную жительницу, которая откусила ухо сопернице во время драки в ночном клубе. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования в городе Калининграде, около четырех часов утра поступила информация от оперативного дежурного о том, что жильцы дома на улице Офицерской услышали шум борьбы и крики, доносившиеся со двора», — сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области. 

По указанному адресу тут же выехали. Росгвардейцам пришлось разнимать агрессивно настроенных женщин, одна из которых уже успела лишиться части уха. Ее экстренно госпитализировали в больницу. 

Драчливая калининградка была доставлена в отдел полиции для разбирательства. Ей 30 лет, она понесет соразмерное своему проступку наказание. 

Ранее ФАН сообщал, что Росгвардия пресекла деятельность банды сутенеров в Архангельске. Фигурантами дела стали четыре человека.

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