Груды костей находят местные жители в лесах Калининградской области

Калининград, 25 октября. Местные жители сообщают о свалках костей в разных частях города. Они рассказали об этом в социальных сетях. Отходы были найдены в лесу возле Люблинского поворота, а также у поселка Новое Голубево. Еще одна груда костей обнаружена за кладбищем недалеко от поселка Космодемьянский.

«Уже сколько лет там катастрофой попахивает, за кладбищем. От горы то костей разделанных кур на птицефабрике, я теперь не усну», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Виталий Ф.

Случаем занялись в калининградской прокуратуре. Там пообещали установить точное количество свалок.

«Проводится проверка, привлечены сотрудники природоохранной прокуратуры. По результатам мы сможем дать более подробную информацию, а также сообщить мерах, которые будут предприняты», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь ведомства Ирина Ивонинская.

Ранее ФАН сообщал, что многодетной матери из Калининграда выплатили более 190 тысяч рублей материальной помощи. Это произошло только после вмешательства прокуратуры.