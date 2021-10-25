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Груды костей находят местные жители в лесах Калининградской области
Происшествия
Груды костей находят местные жители в лесах Калининградской области
vk.com  /  Виталий В.

Калининград, 25 октября. Местные жители сообщают о свалках костей в разных частях города. Они рассказали об этом в социальных сетях. Отходы были найдены в лесу возле Люблинского поворота, а также у поселка Новое Голубево. Еще одна груда костей обнаружена за кладбищем недалеко от поселка Космодемьянский. 

«Уже сколько лет там катастрофой попахивает, за кладбищем. От горы то костей разделанных кур на птицефабрике, я теперь не усну», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Виталий Ф. 

Случаем занялись в калининградской прокуратуре. Там пообещали установить точное количество свалок. 

«Проводится проверка, привлечены сотрудники природоохранной прокуратуры. По результатам мы сможем дать более подробную информацию, а также сообщить мерах, которые будут предприняты», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь ведомства Ирина Ивонинская. 

Ранее ФАН сообщал, что многодетной матери из Калининграда выплатили более 190 тысяч рублей материальной помощи. Это произошло только после вмешательства прокуратуры. 

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