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Расчлененную собаку обнаружили у ларьков с шавермой в центре Калининграда
Происшествия
Расчлененную собаку обнаружили у ларьков с шавермой в центре Калининграда
Личный архив Александры Закарян  / 

Калининград, 25 октября. Недалеко от популярных ларьков с пирожками и шавермой в центре города местные жители обнаружили расчлененный труп собаки. Об этом они сообщили в одном из пабликов в Facebook.

«По пути домой на Северном вокзале я обнаружила странную вещь на асфальте. Сначала не поняла, а потом дошло, что это лапка… Может, на фото и плохо видно, но это очень странно и страшно. Прошла дальше, где обычно лежат наши любимые песики, и вижу расчлененную собаку, там прям отчетливо видно шерсть и куски тела. Это жуть…» — сообщила в Сети горожанка. 

Разделанную собаку нашли калининградцы у ларьков с шавермой в центре города
facebook.com / Андрей К.

Женщина также рекомендовала ни в коем случае не приобретать продукты питания в расположенных неподалеку торговых точках. Продавцы же близлежащих ларьков утверждают, что останками собаки, которую увидела горожанка, якобы является мясо, принесенное прохожими для того, чтобы угостить обитающих у Северного вокзала бездомных животных.

Ранее ФАН сообщал, что собаке дважды прострелили голову и бросили умирать в мусорном баке в Калининграде. Животное выхаживали волонтеры. 

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россия калининград калининградская область
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