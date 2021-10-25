Расчлененную собаку обнаружили у ларьков с шавермой в центре Калининграда

Калининград, 25 октября. Недалеко от популярных ларьков с пирожками и шавермой в центре города местные жители обнаружили расчлененный труп собаки. Об этом они сообщили в одном из пабликов в Facebook.

«По пути домой на Северном вокзале я обнаружила странную вещь на асфальте. Сначала не поняла, а потом дошло, что это лапка… Может, на фото и плохо видно, но это очень странно и страшно. Прошла дальше, где обычно лежат наши любимые песики, и вижу расчлененную собаку, там прям отчетливо видно шерсть и куски тела. Это жуть…» — сообщила в Сети горожанка.

facebook.com / Андрей К.

Женщина также рекомендовала ни в коем случае не приобретать продукты питания в расположенных неподалеку торговых точках. Продавцы же близлежащих ларьков утверждают, что останками собаки, которую увидела горожанка, якобы является мясо, принесенное прохожими для того, чтобы угостить обитающих у Северного вокзала бездомных животных.

Ранее ФАН сообщал, что собаке дважды прострелили голову и бросили умирать в мусорном баке в Калининграде. Животное выхаживали волонтеры.