Калининград, 25 октября. Местные подростки пол часа танцевали на проезжей части, поддерживая новый тренд в TikTok. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

«Вечерние развлечения, улица Горького, минут 30 носятся по дороге», — рассказывают калининградцы в Сети.

Они засняли детей на видео. Четверо молодых людей едва успевали убегать от движущихся на них машин и автобусов, явно подвергая себя опасности.

vk.com / pr scr vk.com

Жители Калининграда оценили поведение подростков. Водители могли легко их не заметить.

«Это не просто нарушение ПДД, а самое настоящее хулиганство. Жду, на что на это видео отреагируют в ГИБДД. А что, если бы их сбили?» — сказал корреспонденту ФАН горожанин Василий В.

«Читал недавно о лежачем пешеходе, которого переехали, может, они хотели такой TikTok снять?» — высказалась Инна Ф. в разговоре с корреспондентом ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что подростки из Калининграда проверяют бдительность водителей и ложатся под колеса машин. До этого ради видео дети воровали колпачки с колес автомобилей.