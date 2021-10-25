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Подростки в Калининграде полчаса танцевали на проезжей части ради видео в TikTok

  /   Обновлено: 25 октября 2021 15:15
Общество
Подростки в Калининграде полчаса танцевали на проезжей части ради видео в TikTok
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 25 октября. Местные подростки пол часа танцевали на проезжей части, поддерживая новый тренд в TikTok. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

«Вечерние развлечения, улица Горького, минут 30 носятся по дороге», — рассказывают калининградцы в Сети. 

Они засняли детей на видео. Четверо молодых людей едва успевали убегать от движущихся на них машин и автобусов, явно подвергая себя опасности. 

Подростки Калининграда пол часа танцевали на проезжей части ради видео в Tik Tok
vk.com / pr scr vk.com

Жители Калининграда оценили поведение подростков. Водители могли легко их не заметить. 

«Это не просто нарушение ПДД, а самое настоящее хулиганство. Жду, на что на это видео отреагируют в ГИБДД. А что, если бы их сбили?» — сказал корреспонденту ФАН горожанин Василий В. 

«Читал недавно о лежачем пешеходе, которого переехали, может, они хотели такой TikTok снять?» — высказалась Инна Ф. в разговоре с корреспондентом ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что подростки из Калининграда проверяют бдительность водителей и ложатся под колеса машин. До этого ради видео дети воровали колпачки с колес автомобилей. 

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