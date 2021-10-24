Миногарова и Самбурская перевели 100 тысяч находящейся при смерти калининградке

Калининград, 24 октября. Актриса Настасья Самбурская и ведущая Мария Миногарова перевели свой выигрыш в программе «Кто кто хочет стать миллионером?» смертельно больной Галине Куваевой из Калининграда. Об этом сообщается на странице сбора средств в помощь девушке в Instgaram.

Галина Куваева — бывшая солистка группы «Ленинград». Вместе с Сергеем Шнуровым она исполнила знаменитую песню «Менеджер», но ее карьера оказалась непродолжительной. Женщина приехала в родной Калининград, где строила счастливую жизнь и занималась преподаванием до тех пор, пока не узнала о болезни Вильсона-Коновалова. Ей поставили страшный диагноз. Без срочной трансплантации печени она может умереть.

Сейчас Галина Куваева ожидает платной помощи в белорусской клинике, но необходимая ей сумма еще не собрана. Пока на руках у волонтеров находится лишь 58,64%.

«Чем раньше соберем средства, тем лучше. Предоперационное обследование Галины уже прошло, мы ждем только, когда соберется остаток средств», — рассказала корреспонденту ФАН помогающий Куваевой волонтер Александра Плотникова.

Ранее ФАН сообщал, что бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию. Ей требуется 10 миллионов рублей.