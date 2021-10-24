Жители элитного поселка Большое Исаково в Калининграде ждут автобусов часами

Калининград, 24 октября. Местные жители пытаются обратить внимание на проблему транспортной доступности поселка Большое Исаково. По их мнению, в район требуется пустить больше автобусов, поскольку число жителей за последние годы значительно увеличилось.

«Мы, жители Большого Исаково, не можем ни приехать в поселок, ни уехать из него! Каждую пятницу стоим на остановках часами. Все дело в мечети, которую спешат посетить все мусульмане Калининграда. Маршруток мало, они забитые под завязку и даже не тормозят на остановках. Когда администрация уже примет меры и поймет, что это не тот поселок, что был раньше? Когда наведут порядок хотя бы с транспортом?» — пишет калининградка Татьяна С. в Сети.

vk.com / Татьяна С.

Ее поддержали и другие горожане. Они возмущены тем, что общественный транспорт приезжает в их поселок не по графику.

«Автобус №104 ходит раз в два часа, не дождешься, маршрутка №155 приходит уже забитая! Это что такое?» — высказала свое мнение Татьяна Г. в разговоре с корреспондентом ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде на линии выходит только половина городских автобусов. Из-за пандемии коронавируса водителей не допускает к работе при малейших признаках ОРВИ.