Водитель Ford в Калининграде насмерть задавил лежащего на дороге человека

Калининград, 24 октября. Лежащего на дороге «Большаково-Черняховск» человека насмерть переехал автомобиль Ford. Местный житель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Ford под управлением 41-летнего водителя при выполнении обгона наехал на 45-летнего пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, то есть лежал», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Калининградской области.

Горожане жалеют водителя. Они посчитали поведение пешехода крайне неразумным.

«На дороге оказался пьяный или смертник? Сейчас водителя из-за него по стенке размажут», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Валерия Ж.

«А может он был уже мертв?» — предположила горожанка Наталья А.