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Водитель Ford в Калининграде насмерть задавил лежащего на дороге человека

Происшествия
Водитель Ford в Калининграде насмерть задавил лежащего на дороге человека
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 24 октября. Лежащего на дороге «Большаково-Черняховск» человека насмерть переехал автомобиль Ford. Местный житель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Ford под управлением 41-летнего водителя при выполнении обгона наехал на 45-летнего пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, то есть лежал», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Калининградской области.

Горожане жалеют водителя. Они посчитали поведение пешехода крайне неразумным.

«На дороге оказался пьяный или смертник? Сейчас водителя из-за него по стенке размажут», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Валерия Ж. 

«А может он был уже мертв?» — предположила горожанка Наталья А. 

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выяснят, кто виноват в случившемся. 

Ранее ФАН сообщал, что перепутавшая педали женщина устроила ДТП в Калининграде. Ситуацию прокомментировали горожане.

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