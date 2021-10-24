Калининградцы весь день помогали друг другу отбуксовывать ушедшие под воду автомобили

Калининград, 24 октября. Ряд улиц города затопило после налетевшего на регион шторма, и автомобили местных жителей оказались наполовину под водой. Об этом сообщают в одном из местных популярных пабликов.

Горожане весь день помогали друг другу отбуксовывать машины. Некоторые из них разделись по пояс и вошли в ледяную воду.

«Мужчина без брюк, спускающийся в воду и цепляющий буксировочный ремень за утопленников, желаю вам крепкого здоровья. Было очень холодно на вас смотреть», — рассказывают калининградцы в социальных сетях.

Асфальтовое дно участники операции по спасению личного транспорта горожан прощупывали специальными палками. Вода доставала им практически до колен.

Некоторые жители отказывались покидать свои авто, чтобы не допустить попадания воды в салон. Очевидцы рассказали ФАН, что они сидели внутри, заблокированные.

«Видела запертую в автомобиле девушку, думаю, что она не выходила из машины, чтобы не открывать двери. Надеюсь, у нее все хорошо», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Анастасия В.

Из-за непогоды в Калининграде затопило около 30 улиц. По словам сити-менеджера города Елены Дятловой, местные предприятия «Гидротехник» и «Чистота» были переведены в усиленный режим работы и занимались оперативным очищением ливневок от осыпающейся листвы. Вода ушла под землю, но на некоторых участках ручьи льются и сутки спустя.

Ранее ФАН сообщал, что улицы Калининграда скрылись под водой из-за проливного дождя. Без высоких резиновых сапок было невозможно перейти улицу.