Полицейский и волонтер в шторм спасли рыбака из Калининградского залива

Калининград, 24 октября. Полицейские спасли вынесенного на остров в Калининградском заливе пенсионера, который отправился на рыбалку в погожее утро перед штормом. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

«В ответ на вопрос, почему вышел в море, проигнорировав штормовое предупреждение, мужчина ответил, мол, понадеялся, что стоявшая с утра тихая погода продлится долго. Когда к обеду ветер заметно усилился, решил возвращаться, и тут лодку неожиданно опрокинула набежавшая волна», — рассказал оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Светловскому городскому округу Артем Харитонов.

39.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В операции по спасению человека участвовал местный волонтер поисково-спасательного отряда «Запад» Дмитрий Севостьянов. Все разрешилось удачно благодаря его опыту. Он знал, что терпящих бедствие рыбаков и прочих любителей активного отдыха сносит в район поселка Прегольский.

«Они с Дмитрием также направились туда, по дороге внимательно рассматривая неспокойную водную поверхность. Пройдя до Прегольского, но так и не обнаружив ничего похожего на рыбацкую лодку, повернули назад. И тут поисковикам повезло: на одном из островков они заметили яркий спасательный жилет. Подплыв к берегу, убедились, что нашли того, кого искали – 66-летний мужчина был жив, но сильно замерз и проголодался», — рассказывают в пресс-службе полиции.

39.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

И полицейский, и волонтер рисковали своими жизнями, отправившись за рыбаком на легкой резиновой моторной лодке. Лучшего транспорта для них не нашлось, но это не помешало им вызволить человека из плена штормящего моря.

«Время было дорого. О себе мы как-то не думали, главное – успеть спасти человека, шансы еще оставались…» — рассказал оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Светловскому городскому округу Артем Харитонов.

Как выяснил корреспондент ФАН, волонтер Дмитрий Севостьянов решился на заплыв без всяких раздумий. Он заставил полицейского довериться себе. Кроме него в операции принимало участие около 20 человек, которых курировала руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова. По словам Дмитрия, именно она смогла привлечь внимание к поискам пропавшего калининградца.

«Человеку нужна была помощь, мы просто надеялись, что он еще будет жив. Я местный, и знаю, что можно выйти в такую волну. Был уверен в себе, а мой товарищ по лодке, оперуполномоченный лейтенант Кирилл, был уверен во мне. Весь залив я там знаю, спокойно вышли, спокойно прошли. Не по себе, конечно, было немножко, но нашли человека. Подарили ему жизнь», — сообщил ФАН участник поисково-спасательного отряда «Запад» Дмитрий Севостьянов.

Начальник УМВД России по Калининградской области генерал-майор полиции Александр Сокрутенко назвал поступок лейтенанта полиции Артема Харитонова достойным его званию. Он обратился в МВД России с просьбой наградить полицейского за его самоотверженные действия, а также отметить волонтера Дмитрия Севостьянова за его помощь в спасении человека, за то, что гражданин шел рядом с сотрудником полиции и не отступал до тех пор, пока они вместе не нашли ослабленного пожилого мужчину.

Ранее ФАН сообщал, что калининградские полицейские спасли оказавшегося на трассе молодого лебедя. Птица могла погибнуть, но о ее судьбе позаботились.