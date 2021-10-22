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Более 30 деревьев упало из-за шторма в Калининграде

  /   Обновлено: 22 октября 2021 05:59
Общество
Более 30 деревьев упало из-за шторма в Калининграде
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Калининград, 22 октября. В Калининграде из-за непогоды оборвались линии электропередач, были повреждены дома и автомобили, а также повалены более 30 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Из-за сильного ветра деревья упали на машины, здания и на дорогу. В настоящее время образовались завязки по 35 адресам Калининграда. Выездные бригады и управляющие компании уже ведут работы по устранению последствий сильного шторма.

Пострадавших среди граждан нет, рассказали в пресс-службе в интервью ТАСС. Специалисты оперативно реагируют на все сигналы, в том числе и по обрывам ЛЭП.

По данным МЧС, 21 октября в Калининградской области прогнозировалось усиление ветра до 25-27 м/с. На юго-восточной части Балтики порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Недавно в центре погоды «Фобос» предупредили о похолоданиях на европейской территории России, которые начнут усиливаться в ночное время суток.

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