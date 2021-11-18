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Служащая транспортной полиции организовала сеть помощи бездомным животным в Калининграде

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 17:14
Хорошие новости России
Служащая транспортной полиции организовала сеть помощи бездомным животным в Калининграде
whatsapp.com  /  Екатерина Л.

Екатерина Ларионова, служащая транспортной полиции, не только работает в правоохранительных органах, но и помогает бездомным животным. За годы службы ей удалось спасти невероятное множество собак и кошек. В Калининградской области она организовала целую сеть помощи братьям нашим меньшим.

Служащая транспортной полиции спасает жизни бездомным животным
whatsapp.com / Екатерина Л.

Оставаться равнодушной, видя страдания четвероногих, Екатерина не может с детства. Она круглые сутки несет службу и с трудом находит время на телефонный разговор с журналистом, но возможность помочь выброшенной на улицу бездомной собаке у нее есть всегда. Зооволонтером девушка стала еще в юности.

«Все началось, когда я еще жила в Мурманской области, я там родилась. У нас во дворе было сорок собак. Стояло там три пятиэтажки. Мы их выхаживали, вынянчивали. Потом мы переехали с Севера в Белгородскую область. Там происходило все то же самое. Я видела покалеченных бедолаг, которых выкидывали, и всегда оказывала помощь настолько, насколько это могло от меня зависеть. Мы подбирали, лечили, пытались пристроить в добрые руки», — рассказывает волонтер корреспонденту ФАН.

Служащая транспортной полиции спасает жизни бездомным животным
whatsapp.com / Екатерина Л.

По словам девушки, сколько бы ты не помогал, для спасения животных всегда будет требоваться больше людей и больше ресурсов. Культуры обращения с домашними любимцами в России нет — люди заводят собаку, а потом оставляют ее на улице без всяких угрызений совести.

«Вы сами понимаете, что людей, которые берут животных, намного меньше, чем тех, которые их выбрасывают. Если одного пристроить, на его месте появляется пять новых. У моей мамы четыре собаки и восемь кошек. У нас бесконечный круговорот, только в Белгородской области приютов особо нет, и пристроить кого-то куда-то практически невозможно. Там хоть и частные дома, но люди не берут и никогда не поддерживают брошенных на произвол судьбы существ», — говорит Екатерина Ларионова корреспонденту ФАН.

Служащая транспортной полиции спасает жизни бездомным животным
whatsapp.com / Екатерина Л.

Исключением стала Калининградская область, куда Екатерина переехала пять лет назад. Она увидела группу помощи животным в социальной сети «ВКонтакте» и стала общаться с местными волонтерами. Так появилась ее сеть помощи брошенным четвероногим. Она говорит, что ей даже пришлось завести пса самой — в помощи нуждалась брошенная хозяевами бойцовская собака.

«Теперь у нас есть свое сообщество, работаем совершенно бесплатно, нам никто зарплату не платит. Чисто добровольно, по зову сердца. Я безумно люблю животных. Три года назад попала ко мне собака, двенадцатилетний стаффорд, которого хозяин измучил и выкинул. Вы представляете, что такое эта порода? Собака со своим устоявшимся характером, ей было 12 лет! Кошку я с мусорки не взяла себе такую же», — говорит Екатерина Ларионова.

Служащая транспортной полиции спасает жизни бездомным животным
whatsapp.com / Екатерина Л.

Агрессивная собака в ее руках полностью преобразилась. Благодаря терпению Екатерина смогла приютить животное на целых три года, пока оно не заболело. Тогда стаффорда пришлось усыпить, и волонтер клялась, что больше никогда не заведет собаку, но спустя месяц помощь понадобилась еще одному четвероногому, она не смогла оставить его на улице. Помощи бездомным животным Екатерина Ларионова посвящает все свободное от службы время.

«Буквально вчера я подобрала на стройке кошку. Приметила ее уже давно, просто не могла найти руки, в которые ее можно пристроить. Пошла специально туда, поймала и передала в добрые руки. Сегодня мне пришел фотоотчет, что с ней все нормально. Каждое животное, когда пристраивается, потом находится под нашей опекой. Мы отслеживаем его жизнь. Люди присылают фотографии даже через год-два. Если что-то идет не так, мы забираем животных назад. Говорим: «Не выбрасывайте, не надо издеваться, возвращайте и все, мы приедем в любое время дня и ночи», — рассказала Екатерина Ларионова корреспонденту ФАН.

Служащая транспортной полиции спасает жизни бездомным животным
whatsapp.com / Пресс-служба транспортной полиции Калининградской области

К зоозащитной деятельности служащей транспортной полиции присоединяются и ее коллеги. Знакомые Екатерины также не остаются равнодушными к судьбам брошенных на произвол судьбы собак и кошек.

«Была история такая. Настя пришла на работу и говорит: «Кать, вот такая ситуация, езжу на работу второй день, на повороте прямо на развилке дорог сидит собака». Я ей говорю: «Ты можешь ее мне сфотографировать, чтобы мы пустили эту фотографию с объявлением в интернет. Может быть кто-то потерял, но это навряд ли», — рассказывает Екатерина Ларионова.

Служащая транспортной полиции спасает жизни бездомным животным
whatsapp.com / Екатерина Л.

Сначала она договорилась об определении собаки в приют, а после нашла ей новых хозяев — владельцев конефермы. Животное находилось там временно, но прижилось.

«Спустя сутки они позвонили и сказали, что не хотят ее отдавать: «Она очень хорошая, умная, пусть остается у нас». Мы оставили его там, чтобы как-то следить за его судьбой», — рассказала зооволонтер.

Сеть зоопомощи в Калининграде настолько обширна, что оставшаяся без крова собака может получить и медицинскую помощь, и ночлег. Волонтеры возьмут бездомное животное на передержку и позаботятся о его судьбе.

Ранее ФАН сообщал, что зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля. Местный житель обратился к ним за помощью, когда увидел, что кошка родила под машиной.

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