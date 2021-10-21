Бывшей солистке «Ленинграда» в Калининграде собрали только половину суммы на лечение

Калининград, 21 октября. Страдающей болезнью Вильсона-Коновалова Галине Куваевой, бывшей солистке группы «Ленинград», известной как Галина Девятый вал, собрали чуть больше половины суммы на операцию по срочной трансплантации печени. Сейчас девушка находится на грани между жизнью и смертью. Она нуждается в сумме в 10 млн рублей, но волонтеры располагают только 57,91% процента необходимого.

«Галина сейчас находится в Минске, она уже прошла предоперационное обследование и теперь мы ждем только, пока соберется оставшаяся сумма», — рассказала корреспонденту ФАН ответственная за сбор Галина Плотникова.

Волонтеры верят в положительный исход дела, но если деньги собрать не удастся, Галина Куваева может прожить всего полтора месяца. В составе группы «Ленинград» девушка исполнила хит «Менеджер».

Ранее ФАН сообщал, что бывшей солистке группы «Ленинград» в Калининграде собирают деньги на операцию. Об этом сообщается в группе «Помощь Гале» в социальной сети «ВКонтакте».