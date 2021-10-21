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Калининградцы по четыре часа простаивают в очередях МФЦ ради получения QR-кодов
Общество
Калининградцы по четыре часа простаивают в очередях МФЦ ради получения QR-кодов
Пресс-служба МФЦ  / 

Калининград, 21 октября. Местные жители часами простаивают в очередях МФЦ, чтобы подтвердить учетную запись на «Госуслугах». Об этом они рассказали корреспонденту ФАН.

«Я пришла пораньше в надежде, что людей не будет, но стою здесь уже четыре часа. Ни конца, ни края этому не видно!» — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Анастасия В.

По словам директора регионального МФЦ Сергея Корягина, поток заявителей в государственное учреждение бьет все рекорды. Горожане стремятся получить QR-код.

«В сравнении с прошедшим сентябрем рост обращений за данной услугой по всем МФЦ области составляет 80%. По состоянию на вчерашний день более 13 тысяч заявителей уже воспользовались услугой в этом месяце при ежемесячном показателе порядка 7 тысяч», — отметил Корягин.

Подтвердить запись на «Госуслугах» можно и в через приложения некоторых кредитных организаций, например, Сбербанка, ВТБ и банка «Санкт-Петербург». Анатолий Корягин считает, в ближайшее время число посетителей МФЦ не уменьшится.

Ранее ФАН сообщал, что власти ростовской области отменили ограничение на посещение МФЦ. Там отменили обязательное предъявление сертификата о вакцинации.

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