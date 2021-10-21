Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 14:05
14:02
Общество
QR-коды для посещения общепита и салонов красоты стали обязательными на Ямале
14:00
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами
14:00
Общество
Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд
13:59
Экономика
Дефицит микрочипов спровоцировал рост цен на авто с пробегом в Великобритании
13:58
Общество
Губернатор Севастополя объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
13:57
Армия
Британское минобороны подтвердило данные о поставках Украине ракет Brimstone
13:55
Политика
Политолог Соловейчик поддержал Памфилову в стремлении проверить чистоту выборов в Петербурге
13:53
Экономика
Главный аналитик TeleTrade Гойхман спрогнозировал цены на недвижимость в России
13:49
Общество
Ракова заявила, что введение нерабочих дней улучшит ситуацию с COVID-19 в Москве
13:46
Происшествия
Подросток распылил газовый баллончик в школе Новокузнецка
Все новости

В Калининградском зоопарке проходит акция «Тыква за билет»
Общество
В Калининградском зоопарке проходит акция «Тыква за билет»
vk.com  /  Белгородский зоопарк

Калининград, 21 октября. С 20 октября по 7 ноября тыквы можно будет обменять на входные билеты в зоопарк.

Участники акции «Тыква за билет» должны принести в учреждение свежий овощ или несколько плодов. За тыкву в 5 кг можно получить скидку в 50% на взрослый билет. Овощ в 3 кг дает клиенту скидку в 100% на льготный билет для детей, студентов-очников, военнослужащих, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, многодетных родителей.

Первыми поучаствовали в акции малыши и родители из калинградского детского сада №136. Они собрали сочные тыквы с твердыми косточками и передали их в зоопарк.

Ранее в Калининграде проводилась акция «Поделись добром!». Ее основная задача — привлечь население в добровольческую деятельность и усилить корпоративное волонтерство.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Калининградском зоопарке проходит акция «Тыква за билет»
калининград зоопарк акция хорошие новости россии
Комментировать