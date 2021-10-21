В Калининградском зоопарке проходит акция «Тыква за билет»

Калининград, 21 октября. С 20 октября по 7 ноября тыквы можно будет обменять на входные билеты в зоопарк.

Участники акции «Тыква за билет» должны принести в учреждение свежий овощ или несколько плодов. За тыкву в 5 кг можно получить скидку в 50% на взрослый билет. Овощ в 3 кг дает клиенту скидку в 100% на льготный билет для детей, студентов-очников, военнослужащих, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, многодетных родителей.

Первыми поучаствовали в акции малыши и родители из калинградского детского сада №136. Они собрали сочные тыквы с твердыми косточками и передали их в зоопарк.

Ранее в Калининграде проводилась акция «Поделись добром!». Ее основная задача — привлечь население в добровольческую деятельность и усилить корпоративное волонтерство.