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Туристов предупредили о жестких ограничениях в Калининградской области
Общество
Туристов предупредили о жестких ограничениях в Калининградской области
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Калининград, 21 октября. В гостиницы и отели региона с 28 октября по 7 ноября заселяют только по QR-коду и ПЦР-тесту. Об этом рассказал министр культуры Калининградской области Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

«Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному (не старше трёх дней). Дорогие отельеры, туроператоры и турагенты, предупредите, пожалуйста, об этом наших с вами гостей заранее», — сообщил он.

О ситуации высказались местные жители. Они рады, что в регионе станет безопаснее.

«Когда статистически регистрируется увеличение заболеваемости, должны приниматься меры, и я рад, что это происходит. Нельзя закрывать глаза на то, что туристы могут привести новый штамм инфекции в регион, из-за денег», — сказал корреспонденту ФАН калининградец Виталий В.

Ранее ФАН сообщал, что министр культуры Калининграда рассказал, когда в регионе достроят филиал Третьяковской галереи. Новый комплекс зданий может быть сдан в эксплуатацию через 2,5 года.

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