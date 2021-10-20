Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 21:12
21:10
Общество
Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
21:10
Весь мир
Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР и ограбили камерунских водителей
21:09
Весь мир
В США уволили «Гитлера», участвовавшего в штурме Капитолия
21:06
Общество
Мира Тэрада: «О цензуре как глобальной проблеме современности»
21:04
Общество
Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
21:03
Экономика
Bloomberg: Автопроизводитель Volvo Car намерен привлечь 3 млрд евро в ходе IPO
21:02
Экономика
Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
20:58
Шоу-бизнес
Сорвавший голос Дима Билан спел песню с листа на концерте в Тюмени
20:58
Весь мир
В ООН заявили о крупнейшем финансовом кризисе в Палестине
20:56
Весь мир
Ливия в состоянии хаоса: к чему привело свержение Муаммара Каддафи
Все новости

Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
Общество
Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Калининград, 20 октября. Местный житель искупался в экстремально опасном осеннем Балтийском море. Его сняли на видео, запись попала в социальные сети.

«А вы все купальный сезон закрыт...» — комментирует происходящее наблюдающий за процессом калининградец.

За день до этого в МЧС предупреждали, что погода на побережье не самая благоприятная. Высота волн на юго-восточной части Балтийского моря составляет 4 метра, у побережья — 2,5 метра. ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области с дежурным синоптиком по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона постоянно уточняют метеорологические данные.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы и туристы купались в бушующем море, несмотря на запреты властей. Жизнью рисковали даже самые опытные плавцы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
россия калининград калининградская область
Комментировать