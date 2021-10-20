Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики

Калининград, 20 октября. Местный житель искупался в экстремально опасном осеннем Балтийском море. Его сняли на видео, запись попала в социальные сети.

«А вы все купальный сезон закрыт...» — комментирует происходящее наблюдающий за процессом калининградец.

За день до этого в МЧС предупреждали, что погода на побережье не самая благоприятная. Высота волн на юго-восточной части Балтийского моря составляет 4 метра, у побережья — 2,5 метра. ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области с дежурным синоптиком по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона постоянно уточняют метеорологические данные.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы и туристы купались в бушующем море, несмотря на запреты властей. Жизнью рисковали даже самые опытные плавцы.