Одинокая мать пятерых детей из Калининграда живет в муниципальном бараке без туалета

Калининград, 20 октября. Мать пятерых детей из города Советска в Калининградской области ютится в двух комнатах, которые раньше были одной. Об этом она рассказала корреспонденту ФАН. С ней также проживает взрослая дочь с двумя маленькими детьми. Местная жительница предоставила видео, на котором видно, что большую часть ее жилплощади занята кроватями. Туалета нет. Нужду справляют на улице.

Жилье семья получила от местной администрации. Многодетная мать пытается встать на биржу и переехать в благоустроенную квартиру, но занимает территорию вместе с мужчиной-алкоголиком, своим братом, который поменять что-либо не способен.

«У меня есть технический паспорт, что дом аварийный на 80%, но он одноквартирный, и его не снесут. Проживаем двумя семьями. Мне грозят судом, понимаете. Я не имела права делать такие документы, по закону одноквартирные дома сносу не подлежат. А то, что я мать пятерых детей, ребенок-инвалид у меня, а я вот мучаюсь вот так, в туалет ночью вожу сама, потому что он везде боится, у нас невралгия, психиатрия у ребенка». — рассказывает жительница Калининградской области Елена Науекене корреспонденту ФАН.

vk.com / Cамира Ш.

По ее словам, заставить брата улучшать жилищные условия она не может, потому что большую часть времени он находится в неадекватном состоянии. Она самостоятельно починила текущую крышу в доме, но он по-прежнему разрушается.

«Мне никто не предлагает лучшее жилье. Я обращалась в администрацию к Сергею Андрееву. Он мне сказал: «Встаньте вы на биржу всей семьей». У меня брат на втором этаже живет, он алкаш, ничего не могу из-за него. У него отдельная семья, двое детей, ну почему я должна из-за них страдать? Мне не дают жилье! Пятеро детей, двое внуков», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Калининграда Елена Науекене.

vk.com / Cамира Ш.

Многодетная мать уже потеряла надежду на лучшую жизнь. Брак у ее старшей дочери не сложился, сама она много лет в разводе. Ей некому помочь.

«У меня нет уже никаких вариантов, я уже плачу. Ну сколько это может продолжаться? Почему мне не дадут жилье, я не за них прошу, а за себя со своими детьми», — говорит Елена Науекене корреспонденту ФАН.

vk.com / Cамира Ш.

Она разместила пост в социальной сети, и на него отреагировали в администрации Советска. По мнению чиновников, Елена Науекене должна благоустраивать муниципальный дом самостоятельно. Никакой помощи ей не предложили.

«Вы проживаете в муниципальном индивидуальном жилом доме площадью 116 квадратных метров. Как наниматель вы вправе улучшать свои жилищные условия, в том числе устанавливать сантехническое оборудование. В реестре аварийных и подлежащих сносу домов ваш дом не числится. Если у вас есть документы, подтверждающие аварийность дома, просим вас связаться напрямую с сотрудником управления ЖКХ», — ответили ей в администрации Советска.

Ранее ФАН сообщал, что одинокий пенсионер из Калининграда живет без света, тепла и денег. Родственники с ним связь не поддерживают.