Рестораторы Калининграда предлагают гостям задания из сериала «Игра в кальмара»

Калининград, 20 октября. В одном из популярных ресторанов города местным жителям предлагают выполнять задания из популярного сериала «Игра в кальмара». На странице заведения в Сети размещено видео. Сотрудница вырезает из круга карамельную звездочку.

«Сделай заказ на 700 рублей и получили ту самую соту из сериала! Выиграй фигуру и импровизируй. У тебя будет только семь минут и зубочистка», — рассказывают представители заведения в Instagram.

Они сообщают, что не нашли сот в форме зонтиков, но готовы предоставить посетителям возможность вырезать цветок. Размер обещанной скидки увеличивается в зависимости от того, насколько сложно будет вырезать фигурку.

«Тот, кто не справится с заданием, отправится мыть посуду. Но это неточно. Играем с понедельника по пятницу», — сообщают в Instagram калининградской пиццерии.

Эта идея понравилась не всем местным жителям. Некоторые осудили авторов маркетинговой задумки.

«Вы совсем с ума сошли с этим сериалом? Хватит слизывать тошнотворный бред, лучше бы свое что-нибудь придумали», — высказала своем мнение калининградка Валентина К. в разговоре с корреспондентом ФАН.

Герои популярного сериала «Игра в кальмара» участвуют в играх на выживание из-за бедности. Их заставляют выполнять задания из детских дворовых игр. На одном из этапов они вырезают леденцы из карамели. Не справившиеся за десять минут выбывают из игры — их убивают. История побила все рекорды просматриваемости на платформе Netflix.

Ранее ФАН сообщал, что причиной популярности сериала «Игра в кальмара» назвали наслаждение от жестокости. Об этом заявила критик Лидия Маслова.