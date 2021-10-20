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Кондуктор автобуса в Калининграде едва не побила школьника-пассажира, появилось видео

  /   Обновлено: 20 октября 2021 14:13
Общество
Кондуктор автобуса в Калининграде едва не побила школьника-пассажира, появилось видео
rjob.ru  / 

Калининград, 20 октября. Кондуктор автобуса №24 едва не подралась со школьником, перевозившим виолончель в чехле на свободном сиденье рядом с собой. Женщину-кондуктора, решившую воспользоваться своим физическим превосходством, снял на видео один из пассажиров.

Кондуктору не понравилось, что ребенок захотел занять два места, а сам музыкальный инструмент в кофре, по ее мнению, мог испачкать кресло. Женщина стала вырывать виолончель из рук. При этом она не посчитала нужным что-либо ему пояснить.

«Отстаньте от меня», — кричит ребенок на видео.

vk.com / pr scr vk.com

К счастью, за мальчика заступились. Горожане возмущены поведением кондуктора. Они считают, что калининградка страдает «синдромом вахтера», и характеризуют ее поступок как недостойный.

«Автобус полупустой, а инструмент, между прочим, требует бережного обращения, и стоит немалых денег. Я понимаю, когда мест не хватает, присесть некуда, а здесь человек просто чувствует безнаказанность. Ох уж эти наши янтарные кондуктора», — высказалась местная жительница Елена М.

«Хабалка пользуется тем, что ребенок едет один, иначе не стала бы руки распускать», — сказала жительница Калининграда Алена Н. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что кондуктор из Калининграда угрожала высадить пассажира из автобуса за распитие воды в салоне. На улице стояла страшная жара.

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