Волонтеры Калининградской области организовали акцию «Поделись добром!»

Калининград, 19 октября. Национальный совет по корпоративному волонтерству и ГБУ «Калининградский добровольческий центр» с поддержкой Агентства по делам молодежи запустил акцию «Поделись добром!». Основная задача мероприятия заключается в том, чтобы привлечь население в добровольческую деятельность и усилить корпоративное волонтерство.

Акция будет проводиться в период с октября и до конца текущего года. Первое мероприятие прошло 15 октября и представляло собой деятельность по укреплению авандюны в парке «Куршская коса» Калининградской области. Работы в этой области проводились и ранее, но помощь волонтеров поспособствовала расширению охвата и привлечению внимания к проблеме.

«Быть волонтером может любой человек, и наша задача в рамках этой акции — рассказать о способах, которые позволят улучшить жизнь тех, кто в этом нуждается», — высказалась директор Калининградского добровольческого центра Евгения Демина.

Три месяца будут проводиться мероприятия по разным направлениям волонтерской деятельности как в очной, так и в онлайн-формате. Все они пройдут с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.

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