Майор полиции из Калининграда спас лебедя

Молодого лебедя, вышедшего на трассу, спасли от гибели старший участковый уполномоченный отделения полиции по Правдинскому району МО МВД России «Гвардейский» Григорий Привалов и полицейский-водитель Вадим Семененко.

«Ехали по служебным делам, увидели на трассе, что кто-то бегает. Ближе подъехали — лебедь посреди дороги. Попытались к нему подойти, он начал бросаться и шипеть, крыльями махать, побежал в сторону проезжей части. Несется машина. Мы до него успели добежать, автомобиль остановили. Его задавила бы машина. Подошли, взяли птицу, зафиксировали. Он перестал шипеть. Я держал его крепко, чтобы он крыльями не махал», — рассказал корреспонденту ФАН старший участковый полиции Григорий Привалов.

Он позвонил в ветклинику, чтобы узнать, какие действия предпринять, получил рекомендацию отвезти птицу до ближайшего водоема и выпустить в воду. Попав в привычную среду обитания, лебедь должен окрепнуть и найти себе стаю.

«Мы посадили его в машину и повезли. Я его взял на руки, чтобы он никому не причинил вреда. Тяжелый он был. Он просто крыльями бьет, клювом, царапается. Соблюдая технику безопасности, я его донес до водоема, выпустил в озеро. Еще пару слов напутственных сказал, что он молодец. Это был перекресток с Правдинска, Надомного и Солдатов. Там на углу, если поворачиваешь, со второй стороны — водоем», — рассказывает старший участковый полиции Григорий Привалов.

vk.com / Управление Росгвардии по Республике Карелия

По его словам, в машине дикая птица вела себя спокойно и даже сознательно. Лебедю пришлось покорно принять помощь людей.

«Он, может быть, понял, что мы ему никакого вреда не причиним, и все. Спокойно сидел. Пока везли в машине, он все в окошко клювом бил, дорогу видел. Хотел, может, выйти. Больше всего боялись, что он перепрыгнет через сиденье и нас самих побьет в этой машине. Думал, шипеть будет. Спокойно с ним разговариваю, немножко общий язык нахожу с животными», — говорит старший участковый Григорий Привалов.

pixabay.com /

По специальности Григорий Привалов бывший ветеринар. Говорит, что любит животных, но из-за маленькой зарплаты принял решение уйти в органы. На службе уже 25 лет. По его мнению, птица просто очень молода, потому не смогла взлететь в лесу.

«Я думаю, он учился летать, где-то за что-то зацепился, потому что кругом лес, и ему стало тяжело. Он, скорее всего, упал. Лебедей у нас в районе много, предполагаю, что этот просто пострадал в процессе обучения», — говорит старший участковый полиции Григорий Привалов корреспонденту ФАН.

pixabay.com /

Неподготовленному человеку было бы гораздо сложнее справиться с диким лебедем, чем Григорию Привалову. Они могут быть чрезвычайно опасны.

«Я как-то наблюдал, как лебедь с козой дрался. Он ей так накатил, что та улетела моментом. Две секунды — он ей крыльями по глазам набил, лапами в душу настучал. Зная, какие там когти, он нам покоя бы не дал в машине», — рассказал полицейский.

pixabay.com /

Работу свою Григорий Привалов очень любит. Придя в ведомство простым рядовым, он сумел дослужиться до старшего участкового и получает удовольствие от того, что делает.

«Мои старшие братья работали в полиции, меня звали долго, я пришел, понравилось, остался. Начал с рядового работать в этом же отделе, Правдинском, работал в ППС, потом ИВС, потом водителем был, потом меня поставили работать в участковые. Сейчас я старший участковый майор полиции. В работе меня привлекает ее неординарность, каждый день все по-новому. Общение с людьми, раскрытие преступлений, нахождение злодеев-негодяев. Мне это нравится. Есть азарт», — говорит правоохранитель корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники полиции спасли тонущую уроженку Киргизии в Лужниках. Правоохранителей наградят.