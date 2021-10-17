Туристический автобус застрял при развороте на Куршской косе под Калининградом

Калининград, 17 октября. Туристический автобус застрял по дороге к национальному парку Куршская коса. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе учреждения.

«Автобус решил развернуться и застрял. Его вытащили техникой нацпарка», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Куршской косы Ольга Большакова.

В результате происшествия никто не пострадал. Виной всему стали узкие дороги. Движение автотранспорта некоторое время было перекрыто, собралась пробка.

Ранее ФАН сообщал, что заповедный Танцующий лес с сентября месяца закрыли для туристов. На Куршской косе подвели итоги туристического сезона и начали крупномасштабный ремонт.