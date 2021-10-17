Водитель из Калининграда закурил прямо в маршрутке и вызвал возмущение пассажиров

Калининград, 17 октября. Закуривший в автобусе водитель вызвал возмущение сидевших в салоне калининградцев. Один из них даже снял его на видео и прислал запись в ФАН.

«Водитель автобуса №8 закурил сигарету, в салоне пятнадцать человек, а он ноль внимания», — рассказал корреспонденту ФАН Артем М.

Публикация также появилась в социальной сети. Пользователей возмутил поступок Артема М., они начали насмехаться над недовольным пассажиром. Большинство из них приняло сторону водителя.

«У него нет времени даже не перекур, на таких как вы нервов не пасешься», — рассказал калининградец Павел П. «Им некогда ни сходить в туалет, ни покурить», — сказала горожанка Анна Т.

По мнению местных жителей, излишне взыскательный пассажир должен был покинуть автобус, раз считает, что происходящее угрожает его здоровью. Они прозвали его «стукачом».

Ранее ФАН сообщал, что водитель получил ожоги при возгорании автобуса в Уфе. Сразу два транспортных средства загорелись в городе.