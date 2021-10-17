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Первый снег выпал в Калининградской области
Общество
Первый снег выпал в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 17 октября. В регионе выпал первый снег. Об этом говорят местные жители. Зима наступила в курортном пригороде Зеленоградске.

«Казалось бы, октябрь месяц, а к нам уже и снег пожаловал. Я два дня назад ходила в тоненьком весеннем пальто. К дождю была готова, но такого, конечно, не ожидала», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Лилия С.

instagram.com / pr scr @incident.kld

В регионе стоит пасмурная, дождливая погода. Столбик термометра поднимается до +10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Ранее ФАН сообщал, что первый снег выпал в Новосибирске. Температура воздуха поднялась до +6, и он растаял.

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