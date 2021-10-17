Школьница из Калининграда на электросамокате врезалась в Merсedes

Калининград, 17 октября. 12-летний ребенок выехал на проезжую часть, не уступил дорогу и въехал в Mercedes-Benz Sprinter. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Калининградской области. Транспорт разбился в дребезги, маленькая калининградка получила травмы.

«Девочка управляла самокатом GTBEST S3 мощностью 350 ватт, двигалась по ул. Заречной по направлению от ул. Б. Садовой в сторону М. Садовой. Проезжала нерегулируемый перекресток. Выехала на него со второстепенной дороги, не уступила и столкнулась с Mercedes-Benz Sprinter под управлением 57-летнего водителя», — рассказали корреспонденту ФАН.

В ведомстве родителей просят обучать детей правилам нахождения на проезжей части. По мнению правоохранителей, ребенок допустил грубейшее нарушение.

Местные жители призывают привлечь ее родителей к ответственности. Их беспокоит судьба водителя.

«Кто дал самокат ребенку? Родителей нужно наказать, а транспортное средство уничтожить», — высказал свою позицию калининградец Михаил Т. «Жалко водителя!» — сказала Юлия Д.

Ранее ФАН сообщал, что в перепутавшая педали женщина устроила ДТП в Калининграде. Одним ударом она снесла несколько каменных клумб и выехала на проезжую часть.