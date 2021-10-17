ФАН выяснил, почему стройматериалы в Калининградской области подорожали до 180% за год

Калининградцы сообщают об острой нехватке строительных материалов. По их словам, цемент в регионе может подорожать на 80 рублей только за выходные, а из продажи пропадают газосиликатные блоки, не хватает также кирпича, бетона, арматуры. Эту проблему не могу разрешить уже больше трех месяцев.

«Газосиликатных блоков нет ни в одном магазине города», — жалуется Нина К. в Сети. «Бетона и арматуры в магазинах нет, не могу залить фундамент уже десять дней», — возмущается Роман М. ​

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Согласно данным калининградстата, к январю-августу 2021 года объем выполненных строительных работ в Калининграде составил 23,7 млрд рублей, что на 46,8% больше, чем в прошлом году. Компании обеспечены заказами на 6,7 месяца вперед. К концу августа фирмы, занимающиеся ремонтом, заработали 10 148 млн рублей, а объем ввода жилья увеличился на 7,4%. В период с января по август 2021 года было сдано 2 656 жилых домов, или 7 953 квартиры общей площадью 695,5 тыс. квадратных метров. Регион переживает строительный бум.

«Застройщики все скупили, строят жилье для приезжих. С блоками, например, уже давно беда», — говорит на эту тему Александр А.​

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Оказалось, что 55,2% ввода жилья обеспечили индивидуальные застройщики. Всего за этот период в Калининградской области появилось 2 455 жилых домов общей площадью 383,8 тыс. квадратных метров. Строителям, считают местные жители, на проведение работ охотно выдают кредиты, и дефицит материалов возник именно из-за этого.

«Причина в низкой кредитной ставке для застройщиков. Одновременно начали строить десятки новых больших объектов, и возник дефицит кирпича. Цемента нет по этой же причине, плюс задержки поставок», — рассказал корреспонденту ФАН Валентин Т.

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Обрезная доска в регионе за год подорожала на 177,57%, она не становится дешевле от месяца к месяцу. С июля по август 2021 года зафиксировано повышение ее цены на 11,52%. Древесно-стружечная плита прибавила в цене на 177,57%, металлочерепица — на 70,82%. За год цены на рубероид выросли на 32%, краски и эмали подорожали на 20%, еврошифер — на 19%, ламинат — на 17%, линолеум — на 12%, а виниловые обои — на 11%. Стоимость же цемента увеличилась на 8%, а керамической плитки — на 7%, красного кирпича — на 5% и бумажных обоев — на 4%.

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По мнению местных властей, проблемы с поставкой строительных материалов в Калининград возникли из-за ремонта на литовском участке железной дороги. О проблеме высказался губернатор Антон Алиханов.

«Получились заторы. Сейчас узлы развязываются. Железная дорога вместе с правительством занимается решением этого вопроса. Вопрос не в цементе, вопрос был во всех строительных грузах. Но, к сожалению, цемента у нас нет. Никаких проблем со стоимостью нет», — рассказал глава региона.

gov39.ru / Официальный портал Правительства Калининградской области

По его словам, в Калининграде говорили об упрощении сертификации для импортного цемента и облегченном доступе поставщиков товара в регион, но планы были признаны бесперспективными. Создан специальный оперативный штаб по бесперебойной доставке грузов, который возглавил вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

«Импортный цемент сейчас сильно дороже, и никто его сюда везти не будет. Тот цемент, что мы покупаем у «Евроцемента», он дешевле, чем он был в прошлом году. Плюс осуществляем поставки из Беларуси. Мы структуру сформировали, гарантированный объем поставок под нужды госзаказа — государственных строек — мы согласовали», — сообщил Антон Алиханов.

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Новый оперштаб ставит своей целью стабильное функционирование и повышение конкурентоспособности транспортного комплекса на калининградском направлении. Планируется организовать бесперебойные перевозки грузов и принимать меры для стабилизации обстановки в регионе. Транзитный поток через Калининградскую область сейчас увеличился, а из-за ремонта на железной дороге в Литве могут возникнуть новые сложности.

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Согласно документу Росстата «О производстве важнейших видов промышленной продукции в 2021 году», за период с января по август 2021 года в регионе добыто 18,6 тысячи кубических метров лесоматериалов толщиной более шести миллиметров, 357 тыс. деревянных поддонов, в том числе с бортами, сделано 154 тыс. квадратных метров пластиковых оконных блоков, 159,5 блока и прочих сборных изделий для сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, а также произведено около 4204 киловатт электроэнергии. Тарифы на последнюю были увеличены в два раза. Для обработки древесины используются энергоемкие машины и пилорамы. Неудивительно, что она дорожает. К тому же калининградские леса почти не используются в производстве.

«Местные леса фактически находятся в подвешенном состоянии и не перерабатываются, хотя это добавляло бы серьезный объем на местном рынке», — рассказывал гендиректор компании «Лесобалта» изданию «Новый Калининград».

ПКП «Титан» /

По его словам, происходит так называемое «замораживание» арендаторов, сейчас в регионе работает только один. Перевозка леса транспортом стоит необычайно дорого, а цена на транспортировку дерева машиной выросла с 65 тысяч до 145 тысяч.

О подорожании строительных материалов в России высказывался вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мировая инфляция в сфере строительства достигла 15%, и РФ не стала исключением. Рост стоимости материалов для госзаказов будут компенсировать из региональных бюджетов.

«Постараемся максимально нивелировать этот рост цен, потому что сейчас в стране стройка находится на подъеме, дает мощный драйвер экономический, сильно увеличивает налоговую базу всех регионов, улучшает качество среды, сейчас не хотелось бы, чтобы этот рост цен остановил эту стройку. Мы примем все меры и постараемся максимально все эти риски нивелировать», — сказал он.

pixabay.com / Дэвид Марк

По данным Росстата, цены на стройматериалы в России к маю 2021 выросли на 16,44%. При этом к сентябрю металлочерепица подешевела на 1,2%, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные стали стоить на 0,8% меньше, обрезные доски — на 0,2%. Понятно, что Калининградская область подобным положением вещей похвастаться не может. Цена некоторых строительных материалов в регионе на 60–70% превышает среднероссийский уровень. При этом нельзя не сказать, что некоторые категории товаров все равно стоят меньше: на 40,8% дешевле, чем в России, здесь продают ламинат, линолеум — на 30,3%, еврошифер — на 14%, керамическую плитку — на 5,2%, виниловые обои — на 4,6%. Увеличение цен на эти товары сказывается на благополучии местного населения.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы пожаловались на низкие зарплаты. По их мнению, уровень доходов населения в регионе должно отрегулировать государство.