Жители улицы Фрунзе в Калининграде пожаловались на нашествие крыс

Калининград, 16 октября. Жители улицы Фрунзе пожаловались на заполонивших их дом крыс. По их словам, опасные грызуны плодятся из-за привычки соседей выставлять мусор на лестничную площадку. Они рассказали об этом в одном из популярных городских пабликов.

«Утренняя трапеза. Соседи выбрасывают мусор прямо в подъезде, вонь стоит. Уже невыносимо! Как с этим бороться?» — спрашивают они.

По словам калининградцев, подобная ситуация наблюдаются во многих домах Московского проспекта, который находится неподалеку. Они советуют жильцам завести кошек.

О ситуации корреспонденту ФАН также рассказала горожанка Мария С. Она также винит во всем нечистоплотных соседей.

«Не знаю, почему, но у нас в комплексе с выносом мусора очень большая проблема. То он летит с восьмого-десятого этажа в пакете, то его засовывают в мусорку около подъезда, то просто весь растеряют по дороге. И все летает, летает», — говорит местная жительница.

Ранее ФАН сообщал, что крыса покусала ребенка на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в полиции.