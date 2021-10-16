Крупные собаки без намордников чуть не растерзали пса в Калининграде

Калининград, 16 октября. Местная жительница гуляла на улице со своим псом и подверглась нападению двух собак крупной породы. Об этом она рассказала в одном из популярных местных пабликов.

«Прогуливалась с собакой по ул. Жуковского, и на нас напали две огромные собаки. Они выскочили со двора и просто накинулись на моего пса. Начали его драть, а я даже не сразу сообразила, что случилось. Кричала на всю улицу так, что было слышно за пару кварталов. Я отмахивалась от них поводком, с которого вырывался мой пес, пытаясь от них убежать. А они все равно его нагоняли снова и снова. Я едва схватила его на руки, он очень скулил», — рассказала калининградка Анастасия В.

По ее словам, собака сильно пострадала. Ей срочно потребовалась помощь врача. Анастасии В. повезло, ее заметил оказавшийся неподалеку неравнодушный горожанин. Животное удалось быстро доставить в больницу.

«Было очень страшно, у нас всего лишь шелти, в два раза меньше тех, что напали. Итог — весь в ранах. Огромное спасибо молодому человеку, который несмотря на мой вид и истерику остановился на машине и не отказал мне в помощи, отвез в клинику, где мою собаку осмотрели и провели необходимые процедуры», — говорит Анастасия В.

Калининградка рассказала, что уже обратилась в полицию. Она своими глазами видела владельца агрессивных собак, который выпустил их со двора, когда заезжал парковать автомобиль. Теперь его ждет разбирательство.

Случай получил большой резонанс. О ситуации высказалась горожанка Анастасия Ж. Животных о округе знают.

«Они загрызли кошку и щенка моей соседки. Еще один мой знакомый, который живет неподалеку, рассказал, что они регулярно набрасывались на его овчарку. Он отбивался от них камнями, внушил страх. Говорит, что они проявляют агрессию в отношении мелких собак. На их хозяина надо найти управу!» — рассказала корреспонденту ФАН Анастасия Ж.

Ранее ФАН сообщал, что стая агрессивных собак напала на семью с детьми в Воронеже. Пострадал ребенок.