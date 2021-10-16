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Актриса Анна Никитина продемонстрировала новые фото с Балтийского моря
Шоу-бизнес
Актриса Анна Никитина продемонстрировала новые фото с Балтийского моря
instagram.com  /  pr scr @anikiti4na

Калининград, 16 октября. Актриса Анна Михалкова продемонстрировала новые фотографии с берега Балтийского моря. В регионе она работает над съемками сериала «Васнецова» о жизни сотрудника Следственного комитета, в картине у нее главная роль.

Согласно записям в личном блоге Instagram, артистка выезжает на работу в 4:30 утра. В последний раз ей удалось запечатлеть розовый закат.

instagram.com / pr scr @anikiti4na

Анна Михалкова отмечает, что проведенный в Калининграде месяц стал для нее временем надежд и ожиданий. Свое пальто она украшает оригинальной янтарной брошью и публикует в блоге фотографии старинной немецкой брусчатки.

instagram.com / pr scr @anikiti4na

Местные жители с удовольствием участвуют в съемках с актрисой телеканала «Россия». Они в восторге от общения с ней.

«Вчера увидела объявление о наборе на съемки в сериале «Васнецова» и, к счастью, прошла кастинг. Я под впечатлением от игры артистки, счастлива, что снялась с ней в одной картине, хотя я и всего лишь актриса массовых сцен», — рассказала корреспонденту ФАН калининградка Валерия В.

Ранее ФАН сообщал, что актриса Анна Михалкова публикует в Instagram фото «до» и «после» съемок в Калининграде. Она запустила специальную рубрику.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анна Никитина продемонстрировала новые фото с Балтийского моря
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