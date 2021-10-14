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Студентка БФУ имени Канта обнаружила затопленный корабль на глубине 26 метров в Балтийском море
Общество
Студентка БФУ имени Канта обнаружила затопленный корабль на глубине 26 метров в Балтийском море
pixabay.com  /  pixabay.com

Калининград, 14 октября. Студентка из Балтийского федерального университета имени Канта Евгения Радионова обнаружила неизвестное затонувшее судно на глубине 26 метров в море в Калининградской области.

Находка была сделана в ходе экспедиции по изучению дна Балтийского моря и донных осадков в районе мыса Таран. Студенты вместе с педагогами несли геофизические вахты на научно-исследовательском судне «Академик Борис Петров». Одна из участниц экспедиции сделала необычное открытие во время дежурства — девушка нашла корабль.

«Видно, что на корме и баке есть пушки. Возможно, судно было с паровым котлом. Не исключено, что оно времен Первой или начала Второй мировой войны», — рассказал о находке кандидат географических наук Дмитрий Дорохов.

Ранее сообщалось, что контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 нашли в Карском море. Ученые из Института океанологии РАН вместе с представителями подразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» обследовали дно с помощью робота «Фалькон».

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