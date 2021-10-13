Спецназовцы отработали штурм зданий на учениях в Калининграде

Калининград, 13 октября. Сотрудники ОМОН «Град» Управления Росгвардии по Калининградской области провели тренировку, отработав навыки в стрельбе из разных видов штатного вооружения. Бойцы занимались подготовкой в рамках полевого выхода.

По данным пресс-службы ведомства, силовиков проверяли на готовность к решению внезапно возникающих задач по розыску и задержанию опасных преступниках. При этом для тренировок использовались различные условия и обстановка.

Также для омоновцев подготовили задачу, согласно которой они ликвидировали противника, который захватил здание. Сотрудники провели поисковые мероприятия и отработали задачи по проникновению в условно захваченный объект с использованием штурмового трапа.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии Северо-Западного округа провели учения и отработали беспарашютное десантирование с борта вертолета Ми-8.