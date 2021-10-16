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Калининградцы с QR-кодами предлагают сделать покупки для непривитых за 1000 рублей
Общество
Калининградцы с QR-кодами предлагают сделать покупки для непривитых за 1000 рублей
Комитет по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга  / 

Калининград, 16 октября. На популярном сайте Avito появилось своеобразное коммерческое предложение от местных жителей. Они предлагают свои услуги посетителей магазинов по цене в 1000 рублей, поскольку уже сделали прививки и имеют QR-код.

Avito.ru / Pr Scr avito.ru

С 18 октября попасть в торговые центры региона можно только по коду. Нововведения должны были вступить в силу 16 октября, но этот срок был сдвинут на несколько дней.

Некоторые местные жители жалуются на сложившуюся ситуацию. Они боятся не воспользоваться даже услугами «Почты России».

«Наша почта находится в торговом центре, я не смогу получить посылку, судебное заказное письмо», — говорит Александра С. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что власти Калининградской области вводят обязательные QR-коды для посещения торговых центров. Это касается магазинов, реализующих непродовольственные товары.

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россия калининград калининградская область
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