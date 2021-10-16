Калининградцы с QR-кодами предлагают сделать покупки для непривитых за 1000 рублей

Калининград, 16 октября. На популярном сайте Avito появилось своеобразное коммерческое предложение от местных жителей. Они предлагают свои услуги посетителей магазинов по цене в 1000 рублей, поскольку уже сделали прививки и имеют QR-код.

Avito.ru / Pr Scr avito.ru

С 18 октября попасть в торговые центры региона можно только по коду. Нововведения должны были вступить в силу 16 октября, но этот срок был сдвинут на несколько дней.

Некоторые местные жители жалуются на сложившуюся ситуацию. Они боятся не воспользоваться даже услугами «Почты России».

«Наша почта находится в торговом центре, я не смогу получить посылку, судебное заказное письмо», — говорит Александра С. корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что власти Калининградской области вводят обязательные QR-коды для посещения торговых центров. Это касается магазинов, реализующих непродовольственные товары.