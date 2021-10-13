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Смерть от холода грозит развлекающим туристов котятам в Калининградской области
Происшествия
Смерть от холода грозит развлекающим туристов котятам в Калининградской области
vk.com  /  Надежда Г.

Калининград, 13 октября. Местные жители пытаются привлечь внимание к проблеме зимовки бездомных кошек на Курортном проспекте в городе Зеленоградске Калининградской области. Они обратились к корреспонденту ФАН. Горожане в огромных количествах свозят кошек к деревянным домикам, где они развлекают туристов, но как выяснилось, в холода о животных никто не заботится, и они погибают.

Калининградка Надежда Г. рассказала о проблеме подробнее. По ее словам, котята умирают в первые же дни зимы.

«Домики деревянные, при первом морозе все котята умирают. Их надо утеплять или же построить что-то для зимовки, малыши там не выживают. Они не приспособлены к холодному климату. К морозам, к слову, устойчивы только сибирская и норвежская породы», — говорит местная жительница корреспонденту ФАН.

vk.com / Надежда Г.

Животным необходимо теплое благоустроенное здание, считает Надежда Г. Держать котят на холоде — почти то же самое, что отправить животных на верную смерть.

«В городе необходимо построить приют для котов, взрослые все там в основном домашние, выходят лишь погулять, а маленькие обитают в деревянных домиках. Прошлая зима была холодная, бабушка-дворник, которая там обитает, говорит, что после первых морозов все котята были трупы», — сообщила корреспонденту ФАН местная жительница Надежда Г.

Ранее ФАН сообщал, что болезненный вид кошек на бывшем королевском курорте Кранц под Калининградом возмутил горожан. Очевидно, что за ними не ухаживают.

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Все новости / Происшествия / Смерть от холода грозит развлекающим туристов котятам в Калининградской области
россия калининград калининградская область
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