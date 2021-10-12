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Изрезанный труп подростка нашли в поселке под Калининградом
Происшествия
Изрезанный труп подростка нашли в поселке под Калининградом
Федеральное агентство новостей

Калининград, 12 октября. СК возбудил дело после обнаружения тела 16-летнего подростка с ножевыми ранениями под Калининградом.

Преступление было совершено в поселке Добровольск Калининградской области.

Местные жители обнаружили тело погибшего на улице Майской. Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз. Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.

Тело пропавшего во время отдыха с матерью подростка обнаружили на Сахалине. Женщина утонула в море около города Невельска 30 августа, а отдыхавший с ней 13-летний сын пропал. Его тело было найдено в восьми километрах к югу от села Шебунино. Полицейские не смогли установить причину смерти ребенка.

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подросток убийца погиб
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