Изрезанный труп подростка нашли в поселке под Калининградом

Калининград, 12 октября. СК возбудил дело после обнаружения тела 16-летнего подростка с ножевыми ранениями под Калининградом.

Преступление было совершено в поселке Добровольск Калининградской области.

Местные жители обнаружили тело погибшего на улице Майской. Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз. Прокуратура взяла на контроль расследование преступления.

Тело пропавшего во время отдыха с матерью подростка обнаружили на Сахалине. Женщина утонула в море около города Невельска 30 августа, а отдыхавший с ней 13-летний сын пропал. Его тело было найдено в восьми километрах к югу от села Шебунино. Полицейские не смогли установить причину смерти ребенка.