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Острая нехватка водителей автобусов возникла в Калининграде из-за COVID-19
Общество
Острая нехватка водителей автобусов возникла в Калининграде из-за COVID-19
klgd.ru  /  Пресс-служба администрации Калининграда

Калининград, 5 октября. В регионе наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта. Из-за коронавируса персонал массово снимают с линий, сообщили в администрации города в ответ на вопрос одного из местных жителей в Instagram Антона Алиханова.

«Организовать выпуск дополнительного транспорта на линию нет возможности: на маршруты в Калининграде не выходят 20–25 автобусов. То есть каждый пятый-четвертый исправный и готовый к выезду автобус остается в гараже. Причина — острый дефицит водителей категории «D» и в муниципальном предприятии, и у частников», — рассказывают в городской администрации.

Житель Калининграда задал вопрос о переполненных в период пандемии автобусах. По его мнению, такого в городе быть не должно даже в часы пик, но строгие правила для водителей не позволяют этого добиться. Запасных сотрудников в транспортных компаниях нет.  

«Эта ситуация сложилась не вчера, но усилилась в условиях противоэпидемических требований. Временно отстраняют тех водителей, у которых на предрейсовом осмотре медработник выявил малейшие признаки заболевания», — говорят в администрации.

Ранее ФАН сообщал, что автобусы и маршрутки в Калининграде сходят с линий до 21:00. Поздним вечером горожане не могут вернуться домой с работы.

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