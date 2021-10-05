Пенсионерка погибла, выпав из окна девятиэтажного дома в Калининграде

Калининград, 5 октября. Пожилая женщина выпала из окна девятиэтажки. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело пенсионерки обнаружили очевидцы. Установлено, что ей 80 лет. Она жила в квартире на седьмом этаже», — рассказали корреспонденту ФАН.

От полученных травм калининградка скончалась на месте. По предварительной информации, она упала из окна своей квартиры на улице Батальной.

Ранее ФАН сообщал, что юные возлюбленные выпали из окна девятого этажа в Калининграде. Компания молодых людей отмечала 18-летие одного из погибших.