Калининградца похитили, ограбили на 40 млн рублей и вывезли в лес

Калининград, 5 октября. Двое жителей Советска 27 и 38 лет, представившись сотрудниками правоохранительных органов, похитили занимающегося жителя Калининграда, занимавшегося майнингом. В последствии злоумышленники похитили у своей жертвы около 40 млн рублей.

В СУ СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье, предусмотренной п. «а», п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Преступление квалифицируется как похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.

«27 сентября 2021 года на улице Марата обвиняемые надели на голову горожанина тканевый мешок и отвезли его в город Советск, где почти двое суток удерживали в квартире. Следствие полагает, что они угрожали ему с целью получения паролей от электронного кошелька, на котором хранились цифровые деньги, а также данных банковских приложений», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Наталья Гацко.

Обвиняемые похитили криптовалюту — около 40 млн рублей в иностранной валюте, сделали пострадавшему медикаментозный укол и вывезли его в лес, где бросили в бессознательном состоянии. Он очнулся и обратился в полицию. Горожанину удалось самостоятельно добраться до жилых домов и попросить о помощи.

«В кратчайшие сроки с момента поступления сообщения о преступлении в результате грамотной и слаженной работы следователей регионального управления СКР и оперативников УУР УМВД России по Калининградской области личности обвиняемых установлены, они задержаны. В настоящее время обоим жителям Советска предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые водворены в следственный изолятор», — сообщают следователи.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Оперативники проводят обыски и допрашивают свидетелей, потерпевшему возвращено 70 тысяч долларов, продолжается расследование.

Ранее ФАН сообщал, что СК обнародовал кадры задержания подозреваемого во взяточничестве экс-мэра Владивостока. Предполагается, что он получил 19,5 млн рублей.